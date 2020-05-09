Медсестра из Японии показала наглядную видеоинструкцию, как правильно надеть одноразовую медицинскую маску. Пользователи сети удивлены, так как часть из них делала все ровно наоборот.
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Видео опубликовано в Twitter девушки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Сначала нужно определить, где тыльная сторона маски
Начинает медсестра с демонстрации различий двух сторон маски. На одной из их веревки крепятся к самой ткани, покрывающей лицо. При этом на другой стороне таких креплений нет.
Как оказалось, тыльная сторона – та, на которой нет креплений маски к веревкам, а не наоборот.
Но перед тем, как надеть маску, необходимо еще отрегулировать зажим для носа.
〜正しいマスクの付け方〜— みったん🐰 (@mtn_cos) May 6, 2020
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※ 途中小顔フィルターが外れるよ pic.twitter.com/nJGKqkXG0M
Как писал OBOZREVATEL ранее, чтобы медицинская маска была эффективной и действительно защищала человека, ее нужно правильно носить.
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