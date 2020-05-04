Иммунитет к коронавирусу, вероятнее всего, формируется при протекании болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов, пишет "Российская газета".

По его словам, необходимый для защиты организма иммунитет может не сформироваться в двух случаях: при очень легком или крайне тяжелом течении болезни.

Как появляется иммунитет к COVID-19: врач назвал условие profile.ru

Так, объяснил ученый, в первом случае в организме человека не оказывается необходимого количества вируса для того, чтобы выработать антитела. Во втором случае, когда не формируется иммунитет, причина в том, что при крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни.

Он также высказался о возможных сроках действия иммунитета: "Из-за того, что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что иммунитет к коронавирусу действует на протяжении года.

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