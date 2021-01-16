Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: в Минздраве дали советы

Ольга Липич Пульмонология 05:20, 16.01.2021 Обновлено: 07:29, 16.01.2021

В Министерстве здравоохранения дали советы, как лучше подготовится к ПЦР-тесту на коронавирус, для того чтобы получить максимально достоверный результат.

Об этом сообщили на странице в Facebook Центра общественного здоровья Минздрава. В частности, там посоветовали за 3-4 часа до тестирования прекратить жевать жвачку и принимать пищу.

За 6 часов до сдачи ПЦР-теста на коронавирус не рекомендуется:

  • Пользоваться лекарственными препаратами для орошения горла,

  • Принимать лекарства, которые нужно рассасывать.

За 3-4 часа перед тем, как сдавать тест на коронавирус, не рекомендуют:

  • жевать конфеты или жвачку,

  • чистить зубы,

  • полоскать рот и горло,

  • есть,

  • пить,

  • курить.

Центр общественного здоровья / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на коронавирус (COVID-19). Документ будет зарегистрирован уже в ближайшее время.

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