Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: в Минздраве дали советы

В Министерстве здравоохранения дали советы, как лучше подготовится к ПЦР-тесту на коронавирус, для того чтобы получить максимально достоверный результат.

Об этом сообщили на странице в Facebook Центра общественного здоровья Минздрава. В частности, там посоветовали за 3-4 часа до тестирования прекратить жевать жвачку и принимать пищу.

За 6 часов до сдачи ПЦР-теста на коронавирус не рекомендуется:

Пользоваться лекарственными препаратами для орошения горла,

Принимать лекарства, которые нужно рассасывать.

За 3-4 часа перед тем, как сдавать тест на коронавирус, не рекомендуют:

жевать конфеты или жвачку,

чистить зубы,

полоскать рот и горло,

есть,

пить,

курить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на коронавирус (COVID-19). Документ будет зарегистрирован уже в ближайшее время.

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