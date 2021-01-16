Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: в Минздраве дали советы

В Министерстве здравоохранения дали советы, как лучше подготовится к ПЦР-тесту на коронавирус, для того чтобы получить максимально достоверный результат.
Об этом сообщили на странице в Facebook Центра общественного здоровья Минздрава. В частности, там посоветовали за 3-4 часа до тестирования прекратить жевать жвачку и принимать пищу.
За 6 часов до сдачи ПЦР-теста на коронавирус не рекомендуется:
Пользоваться лекарственными препаратами для орошения горла,
Принимать лекарства, которые нужно рассасывать.
За 3-4 часа перед тем, как сдавать тест на коронавирус, не рекомендуют:
жевать конфеты или жвачку,
чистить зубы,
полоскать рот и горло,
есть,
пить,
курить.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада готовит законопроект, который предусматривает наказание за подделку тестов на коронавирус (COVID-19). Документ будет зарегистрирован уже в ближайшее время.
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