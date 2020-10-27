Как отличить COVID-19 от гриппа и простуды: советы специалистов

Виктор Литвиненко Пульмонология 13:01, 27.10.2020

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции, гриппа и простуды совпадают. Это может отстрочить своевременное обращение за медицинской помощью.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) объяснили, как по ключевым признакам различать эти заболевания, передает Liverpool Echo.

Наиболее частыми проявлениями простуды являются заложенный нос или насморк, чихание, ломота и боль в горле. Может наблюдаться легкий кашель. Симптомы простуды развиваются постепенно.

Для гриппа чаще всего характерна лихорадка, усталость, боль в мышцах и сухой кашель. Иногда может возникать диарея, особенно у детей. Признаки гриппа проявляются достаточно быстро.

Коронавирус вызывает сильный кашель

Как мы знаем, основные симптомы коронавируса – это высокая температура, сильный кашель, потеря обоняния или вкуса.

Кашель при коронавирусе тяжелее, чем при простуде, за сутки может наблюдаться три и больше приступов.

Температура тела может повышаться, не только при ковиде, но и при гриппе и других инфекциях.

Потеря вкуса и обоняния – ключевой симптом COVID-19

Именно потеря/изменение обоняния или вкуса является ключевым симптомом коронавируса. При подозрении на COVID-19 очень важно как можно быстрее пройти ПЦР-тестирование, чтобы снизить риски для здоровья и остановить распространение вируса.

MedOboz ранее сообщал, что ученые определили возможный признак COVID-19. Они предлагают рассматривать высыпания на коже как основной симптом вместе с температурой, кашлем, потерей обоняния и вкуса.

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