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/ Блоги - Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Как лечить коронавирус дома и когда делать КТ легких

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С каждым днем ситуация с коронавирусом усложняется, число заболевших неуклонно растет. Мест в больницах почти нет, а критерии госпитализации становятся жестче. Вместе с этим, нет никакой ясности, что делать заразившемуся человеку, и вопрос "как лечить инфекцию дома" остается актуальным.

Украинские врачи, которые имеют дело с ковидными больными, рассказали, как правильно лечиться дома, нужно ли всем зараженным делать КТ легких и как отличить грипп от COVID-19.

Чем отличается коронавирус от гриппа?

Врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский:

"Это потеря обоняния и извращение вкуса. Во время коронавируса также часто бывает диарея. Если человек заболел, то все же стоит обратиться к семейному врачу. Есть такое правило: если ты сомневаешься, то всегда расценивай это в худшую сторону. Для грамотного врача очень легко определить, в каком состоянии пациент и в чем он нуждается".

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский:

"Мы знаем, что грипп очень отличается от COVID-19. В случае гриппа вся ситуация и вся картина развивается очень быстро. Самые тяжелые и самые яркие симптомы мы видим в первый день. Это – высоченная температура – до 39-40 градусов. Это миалгия (мышечная боль), боль и ломота во всем теле. И это не столько боль в горле, сколько сухой кашель. Но все эти симптомы очень яркие, мощные в первый, второй, третий день. И уже в нормального здорового человека до пятого-шестого дня мы видим, как симптомы уменьшаются".

В случае коронавирусной инфекции происходит все наоборот.

"Когда болеют средне-тяжело, то COVID-19 разгоняется постепенно. В первый день может не быть вообще никаких симптомов, только слабость и ломота в теле. На второй-третий день может быть температура 37,1-37,2. А уж высока температура и тяжелые проявления – в конце первой недели болезни".

Инфекционист отметил, что грипп не лечится так, как лечится коронавирус. И добавил, что в случае COVID-19 запрещены те препараты, которые применяются для лечения гриппа.

КТ легких или рентген: нужно ли делать и что лучше?

В Украине цена компьютерной томографии (КТ) легких стартует от 1100 до 1800 гривен. А за рубежом ее делают только по назначению врача. Пациенты, которые сами себе назначают КТ, а тем более те, которые ходят на него несколько раз, – больше всего удивляют израильского врача Бориса Брыля:

"У нас нет такого, чтобы кто-то побежал на компьютерную томографию. У нас запрещено делать КТ, как и анализы крови, без назначения врача. Должна стоять печать. Я отправлю человека на КТ – я потом должен ответить: почему я ее отправил".

Такая строгость связана с ущербом от такой диагностики, которая значительно превышает пользу.

Медицинский физик Руслан Зелинский:

"Дозу облучения во время одного сеанса КТ можно приравнять к тому, как сорок раз пролететь от Токио до Нью-Йорка".

Украинские врачи также объясняют: проверять легкие на КТ надо только тяжелым больным. В большинстве случаев достаточно рентгена.

Львовская врач Наталья Шоробура:

"Компьютерная томограмма органов грудной клетки облучит вас на 2-5 мЗв, при том, что в природе человек получает в комплексе всех ионизирующих излучений 2.4 мЗв в год. Этого не надо бояться заранее, но критически оценить, действительно ли вам нужно это обследование. Я понимаю, что каждый случай – индивидуален. На то вам и нужен врач, чтобы решить – нужно сейчас КТ-обследование, или это бесполезное облучение и трата денег".

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков:

"Эту практику с немедленным КТ исследованием и назначением антибиотиков после ПЦР-тестов и КТ если мы в течение месяца не преодолеем в стране, то можно считать, что мы на уровне аборигенов Амазонки".

Как лечить коронавирус дома?

Врач Евгений Дубровский объясняет:

"Спокойно и без паники. Надо обратиться к своему семейному врачу и получить от него советы и рекомендации. Сейчас запрещено употреблять любые противовирусные препараты амбулаторно. Это связано с риском получить неконтролируемую иммунную реакцию и появление так называемого "цитокинового шторма". И ни в коем случае нельзя применять без показаний антибиотики".

Анестезиолог Павел Сильковский:

"В случае подтвержденного инфицирования коронавирусом важно организовать за больным правильный уход. В частности, нужно пить много жидкости и дышать свежим воздухом. Кроме того, болея COVID-19, чрезвычайно важно поддерживать позитивный настрой. Я советую быть оптимистом, потому что тех, кто выздоровел, очень много, а тех, кто не смог преодолеть коронавирус, в процентном отношении не так много.

Учитывая то, что во время всех вирусных заболеваний: гриппа, ОРЗ или коронавируса, — мы не имеем специфических действенных лекарств, то основная задача возлагается на организм. Если появилась одышка в покое, есть ощущение нехватки воздуха, то это сигнал, что в домашних условиях больше лечиться не стоит и нужно ехать в больницу".

Инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко:

"Я против того, чтобы в целом называть какой-то препарат, это может привести к непоправимым последствиям. Для того, чтобы лечиться дома, нужно, чтобы состояние позволяло, а его определяет семейный врач. Все мы разные и к каждому человеку должен быть индивидуальный подход. Каждый, кто остается дома, должен понимать, что в этот период он должен быть на связи с семейным врачом, чтобы предупреждать об изменении состояния, о ходе болезни в целом".

Все медики сошлись во мнении, что главное в нынешней ситуации – это соблюдать спокойствие и дистанцию, мыть руки и носить маску, вести здоровый образ жизни и следить за питанием, а при появлении первых симптомов оставаться дома и обратиться к врачу, не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
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Место
Украина
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