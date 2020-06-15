Как коронавирус проникает в организм: назван главный "коридор"

Коронавирусная инфекция чаще всего попадает в организм через слизистую оболочку носа, а уже потом поражает, в частности, легкие и мозг человека.

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К такому выводу в ходе исследования пришли американские ученые из Северной Каролины. Хотя раньше считалось, что "коридором" входа COVID-19 является горло, сообщает Frankfurter Rundschau.

"Изначально исходили из того, что коронавирус поражает ткань глотки и затем в ходе болезни попадает в нижние дыхательные пути. Казалось, что к такому предположению подходит и то, что сперва насморк считался скорее редким симптомом при COVID-19, а в целом после заражения первым симптомом зачастую были боли в горле", – говорится в научной работе.

Коронавирус проникает в организм через нос

Ученые подчеркивают, что на самом деле вирус попадает в организм другим путем. По их совам, сначала он поражает клетки носовой полости и оттуда с физиологическими жидкостями попадает в глубокие отделы легких. Через нос COVID-19 также может попадать в мозг.

Для того, чтобы изучить путь коронавируса, исследователи реконструировали в лаборатории на основе имеющихся генетических данных о вирусе искусственного двойника, который светится зеленым цветом при флуоресценции. С помощью такого высокочувствительного метода они изучили различные типы клеток в слизистой оболочке носа, глотки и бронхов, чтобы установить содержание в них рецепторов ACE2. Последние, подчеркивают специалисты, имеют решающее значение при COVID-19, поскольку вирус "цепляется" к ним, чтобы попасть внутрь клетки.

В результате было установлено, что концентрация рецепторов ACE2 снижалась в направлении от верхних дыхательных путей к нижним. Как поясняют ученые, это означает, что в клетках слизистой носа их было больше, чем в клетках глотки и бронхов.

Коронавирус проникает в организм через нос

При этом специалисты затронули и тему антител, обнаруженных в крови пациентов после заболевания другими видами коронавируса. Они пришли к выводу, что люди, переболевшие SARS или MERS, обладают частичным иммунитетом в отношении COVID-19, что способствует более легкому течению болезни. Также ученые считают, что таким частичным иммунитетом могут обладать люди, которые переболели одним из распространенных простудных заболеваний, вызываемых коронавирусами.

"Впрочем, данные результаты не позволяют сделать вывод о том, что другой путь – прямое заражение легких, – не встречается. Однако теперь он кажется "менее вероятным". Если исходить из того, что сначала вирус поражает слизистую носа или лишь затем легкие, то это время можно использовать, чтобы с помощью терапии предотвратить развитие легочной инфекции при COVID-19", – подытожили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус поражает не только дыхательные пути и легкие, но может ударить и по другим органам, например почкам и печени.