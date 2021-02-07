Как изменился темп смертности от коронавируса в Украине за 2 недели: опубликована инфографика

В Украине за последние две недели ускорился темп смертности от коронавирусной инфекции. За это время болезнь унесла жизни более 1,6 тысячи граждан.
Такие обновленные данные статистики предоставили OBOZREVATEL в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Они касаются динамики развития пандемии COVID-19 за последние 28 дней.
Согласно им, в течение 25 января – 7 февраля от коронавируса умерли 1673 человека. В этот период наибольшесмертей было зафиксировано на утро 3 февраля – 165, а меньше всего на утро 1 февраля и 25 января – 61 и 63 соответственно.
За две недели от коронавируса в Украине умерли 1673 человека
Отмечается, что ежедневный темп прироста умерших от COVID-19 в стране колеблется от 0,3% до 0,7%. В частности, в среднем это составляет +0,6% за день.
Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что в Украине количество людей, переболевших COVID-19, составляет 80,3% от всех подтвержденных заражений. Тогда как летальность достигает почти 2%. Такие данные он привел на 1 февраля.
На утро воскресенья, 7 февраля, в Украине насчитывается 23 597 летальных случаев от последствий коронавируса, в частности, 81 инфицированный умер за последние сутки. С начала пандемии больше всего жизней болезнь унесла в столице – 2442, а меньше всего в Кировоградской области – 337.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист крупнейшего COVID-госпиталя Украины Евгений Дубровский предположил, что пандемия в стране может развиваться по двум сценариям. В частности, она или пойдет на спад с весны, или усилиться из-за новых штаммом коронавируса.
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