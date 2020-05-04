Как избежать смерти от коронавируса: ученые нашли действенный способ

В США ученые определили, что временное подавление иммунной системы на ранних стадиях COVID-19 якобы поможет избежать тяжелых симптомов и смерти.

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Отчет исследователей из Университета Южной Калифорнии появился в журнале Journal of Medical Virology.

С помощью математического моделирования они показали, что взаимодействие между двумя защитными системами организма может привести к перегрузке иммунитета. Первым к борьбе против вируса подключается врожденный иммунитет. Через несколько дней после первых симптомов активируется адаптивный иммунитет, который задействует Т– и B-клетки.

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Так, во время заражения гриппом врожденный иммунный ответ уничтожает почти все вирусные частицы до того, как адаптивная система начнет действовать.

В случае с COVID-19 все происходит медленнее, в результате чего адаптивный иммунитет может помешать врожденному иммунитету быстро побороть инфекцию. Именно тогда развиться чрезмерная защитная реакция, называемая цитокиновым штормом, которая зачастую и приводит к смерти.

Исследователи заверили, что кратковременное применение определенных иммуносупрессоров может задержать адаптивный иммунитет и способствует более быстрому уничтожению вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи рассказали, что основным безошибочным способом выявления больных коронавирусом является компьютерная томография (КТ) легких.