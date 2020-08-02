Как COVID-19 передается в поездах: скорость показали наглядно

Шансы заразиться COVID-19 в вагоне поезда с инфицированным человеком велики, если находится с ним в непосредственной близости и без защитных средств. Причем риск передачи связан не только с расстоянием, но и временем присутствия в вагоне.

Это в ходе исследования выяснили ученые из Саутгемптонского университета Британии. Результаты были опубликованы в журнале "Клинические инфекционные заболевания", передает MedicalXpress.

Основываясь на скоростных маршрутах в Китае, специалисты обнаружили, что вероятность заражения у пассажиров поезда, сидящих в пределах трех рядов по ширине и пяти по длине от зараженного человека (индексный пациент), – от нуля до десяти процентов (10,3). При этом средняя скорость передачи для них составила 0,32 процента.

Коронавирусом легко заразится в поезде

Помимо этого, оказалось, что пассажиры, путешествующие на сиденьях, непосредственно прилегающих к больному СOVID-19, страдали самым высоким уровнем передачи вируса – в среднем 3,5 процента заразились этой болезнью. Для тех, кто сидел в одном ряду, этот показатель составил 1,5 процента.

Также "уровень атаки" для каждого места – количество пассажиров на данном месте с диагнозом COVID-19, деленное на общее количество пассажиров, путешествующих на одном и том же месте, – увеличивался на 0,15 процента за каждый час, в течение которого человек путешествовал с больным. Для тех, кто находится на соседних местах, этот показатель роста был выше и составил 1,3 процента в час.

При этом было обнаружено, что только 0,075 процента людей, которые использовали место, ранее занимаемое больным, тоже заражались.

Скорость атаки COVID-19 на разные места и время совместного путешествия на скоростном поезде (Саутгемптонский университет)

Исследователи приходят к выводу, что, безопасным для здорового человека будет социальное расстояние на уровне не меньше одного метра от больного и на протяжении одного часа, проведенного вместе. После двух часов контакта расстояние менее 2,5 метра может оказаться недостаточным для предотвращения передачи вируса.

Отмечается, что исследование проходило в сотрудничестве с Китайской академией наук, Китайской академией электроники и информационных технологий и Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний. Команда WorldPop, эксперты в области картографирования населения, использовала сложное моделирование для анализа анонимных маршрутов и данных об инфекциях, связанных с пассажирами высокоскоростных поездов G в Китае.

В поездах существует повышенный риск передачи COVID-19

Эксперимент включал тех, кто имел COVID-19 во время поездки и их близких контактов (у которых проявились симптомы в течение 14 дней после поездки). Данные охватили период с 19 декабря 2019 года по 6 марта 2020 года и включали 2334 пациента с индексами и 72 093 близких контакта. Время в пути варьировалось от менее часа до восьми часов.

"Наше исследование показывает, что, хотя существует повышенный риск передачи COVID-19 в поездах, расположение сиденья человека и время в пути по отношению к инфицированному может иметь большое значение. Это позволяет предположить, что во время пандемии COVID-19 важно уменьшить плотность пассажиров и содействовать мерам личной гигиены, использованию масок и, возможно, проводить проверку температуры перед посадкой в поезд", – говорит ведущий исследователь Шенджі Лай.

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