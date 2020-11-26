Как быстро легкие восстанавливаются после COVID-19: медики указали на нюансы

Марина Лисничук Пульмонология 15:58, 26.11.2020 Обновлено: 17:09, 26.11.2020

У большинства людей, перенесших коронавирус, легкие обычно восстанавливаются хорошо. При этом у некоторых признаки патологий после перенесенной болезни могут сохраняться в течение нескольких месяцев.

Как пишет Clinical Infectious Diseases, это выяснили ученые-медики, проанализировав результаты исследований 124 пациентов отделения реабилитации Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды). Специалисты отметили странные особенности восстановления после COVID-19 тех, кто перенес его в легкой и тяжелой формах.

Отмечается, что участникам исследования провели ряд медицинских обследований, среди которых и компьютерная томография, – в начале реабилитации и через три месяца.

Медики рассказали, как быстро легкие восстанавливаются после COVID-19

Результаты показали, что, например, у большинства пациентов с тяжелым течением коронавируса восстановление легочной ткани пациентов прошло хорошо. В выводах медиков говорится, что повреждения встречались редко, а фиксировались преимущественно у людей, которые попадали с COVID-19 в реанимацию.

Среди исследуемых были и те, кто лечился в обычных отделениях медучреждений или дома. У них COVID-19 протекал легко, но уже через три месяца они жаловались на плохое самочувствие. Подчеркивается, что чаще всего люди говорили о слабости, одышке и боли в грудной клетке. Некоторые пациенты испытывали трудности в выполнении рутинных действий, отмечали снижение качества жизни.

Авторы исследования сами удивились тому, что у пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, так долго сохраняются патологические симптомы, тогда как изменений в легких у них уже нет. Специалисты констатируют, что причину этих симптомов и лечение для таких пациентов еще нужно изучить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео на info@obozrevatel.com

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Командира подразделения Нацгвардии уличили в работе на Генштаб РФ

Выпрыгивают из окон и вешаются: OBOZREVATEL разобрался, почему из-за COVID-19 Украину накрыла волна самоубийств

Как правильно выбрать расческу: секреты от эксперта-стилиста по волосам

Обращение к Зеленскому: у вас еще есть шанс оттолкнуться от дна

В Гааге отказались рассматривать версии России, что МН17 сбила Украина