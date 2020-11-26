Как быстро легкие восстанавливаются после COVID-19: медики указали на нюансы

Речь идет о тех, кто перенес болезнь в легкой и тяжелой формах

У большинства людей, перенесших коронавирус, легкие обычно восстанавливаются хорошо. При этом у некоторых признаки патологий после перенесенной болезни могут сохраняться в течение нескольких месяцев.

Как пишет Clinical Infectious Diseases, это выяснили ученые-медики, проанализировав результаты исследований 124 пациентов отделения реабилитации Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды). Специалисты отметили странные особенности восстановления после COVID-19 тех, кто перенес его в легкой и тяжелой формах.

Отмечается, что участникам исследования провели ряд медицинских обследований, среди которых и компьютерная томография, – в начале реабилитации и через три месяца.

Медики рассказали, как быстро легкие восстанавливаются после COVID-19

Результаты показали, что, например, у большинства пациентов с тяжелым течением коронавируса восстановление легочной ткани пациентов прошло хорошо. В выводах медиков говорится, что повреждения встречались редко, а фиксировались преимущественно у людей, которые попадали с COVID-19 в реанимацию.

Среди исследуемых были и те, кто лечился в обычных отделениях медучреждений или дома. У них COVID-19 протекал легко, но уже через три месяца они жаловались на плохое самочувствие. Подчеркивается, что чаще всего люди говорили о слабости, одышке и боли в грудной клетке. Некоторые пациенты испытывали трудности в выполнении рутинных действий, отмечали снижение качества жизни.

Авторы исследования сами удивились тому, что у пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, так долго сохраняются патологические симптомы, тогда как изменений в легких у них уже нет. Специалисты констатируют, что причину этих симптомов и лечение для таких пациентов еще нужно изучить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки.

Семейный врач Виталина Олещенко рассказала, что коронавирус влияет на психическое состояние больного. Поэтому часть пациентов нуждается в психологической помощи, а выздоровевшим рекомендуется сделать и электрокардиограмму.

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров считает, что лучше приобрести пульсоксиметр, чем делать компьютерную томографию. По его словам, нужно понимать, что кислород – это первое, что должно быть в комплексе лечения у пациента с коронавирусом тяжелой формы.

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