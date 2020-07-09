Неконтролируемое использование антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве привело к всплеску пандемий в мире.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL пишет кандидат биологических наук, научный блогер Илона Свеженцева. Она пояснила, что это привело к появлению антибиотико-резистентных микроорганизмов.

"Дело в том, что бактерии чрезвычайно быстро размножаются путем деления клеток надвое. Во время таких раздвоений в их клетках ДНК происходят случайные мутации. Антибиотик убивает большинство микроорганизмов в популяции, а иногда мутации позволяют небольшому количеству клеток терять чувствительность к препарату и выживать. Более того, различные виды бактерий накапливают гены устойчивости к различным антибиотикам, становясь суперинфекциями", – пояснила она.

Биолог отметила, что ученые пытаются отслеживать стойкость к антибиотикам среди болезнетворных бактерий и разрабатывать новые антибактериальные препараты, но этого мало.

Свеженцева предлагает жестко придерживаться нескольких правил использования антибактериальных средств:

запретить продажу лекарств без рецепта, чтобы люди не могли слушаться советов Google и самолечением противомикробными препаратами даже при вирусных инфекциях (подобные лекарства не могут бороться с вирусом);

проводить информационные кампании относительно важности прохождения полного курса антибиотиков. Не стоит прекращать принимать лекарства сразу как почувствуете облегчение, ведь оно не является признаком того, что все болезнетворные бактерии погибли. Если болезнь вернется, понадобится другой антибиотик;

не позволять фермерам использовать антибиотики для прикорма животных, если те не имеют никаких проявлений инфекционных заболеваний.

"Только сознательное отношение к применению антимикробных препаратов предупредит появление эпидемий суперстойким к современным методам лечения инфекций", – подытожила биолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские специалисты считают, что COVID-19 в случае мутации может становиться более заразным.

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