К новым осложнениям коронавируса может добавиться диабет – ученые

Американские ученые предположили, что к последствиям заражения коронавирусом – наряду с поражением легких, проблемами с почками и сердцем, а также неврологическими расстройствами – может добавиться и развитие сахарного диабета.

Правда, пока нет единого вывода относительно того, каким образом инфекция может вызвать диабет 1 или 2 типа, и является ли он временным осложнением или постоянным заболеванием. Об этом пишет The Washington Post.

Специалисты из США ссылаются на более ранние исследования врачей из китайского Уханя, которые фиксировали повышенный уровень содержания сахара в крови пациентов с COVID-19. А также на итальянских медиков, пытавшихся установить связь между вирусом и нарушениями усвоения глюкозы в организме.

Ученые предполагают, что диабет может добавиться к осложнениям COVID-19

Еще наводятся результаты одного из недавних анализов, в ходе которого выяснилось, что у 14,4% людей с тяжелой формой COVID-19 развивался диабет.

Доктор Михаил Зильберминт из пригородной больницы в Бетесде (штат Мэриленд), который возглавляет специальную команду, что заботится о людях с нарушением обмена веществ, заявил, что по мере того, как учреждение принимало все больше больных COVID-19, количество его пациентов резко возросло.

"Раньше мы лечили около 18 человек с диабетом в день. Сейчас заботимся о 30 ежедневно", – сказал он.

По его словам, многие из этих пациентов ранее не болели диабетом. В некоторых, кто имел повышенный уровень сахара в крови во время заболевания коронавирус, нормализовалось состояние к моменту выписки из больницы. Другие вернулись домой с диагнозом полноценный диабет.

Доктор Зильберминт

"Мы определенно наблюдаем рост числа пациентов, которым поставлен новый диагноз", – добавил Зильберминт.

Но ни медики, ни ученые пока не знают: может COVID-19 ускорить проблемы, которые уже развиваются у потенциальных диабетиков, действительно вызвать их без предрасположенности к такому заболеванию, или и то, и другое.

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