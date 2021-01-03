Известный ученый предупредил о смертельно опасной "Болезни X"

Мирослав Семенюк Пульмонология 12:04, 3.01.2021 Обновлено: 12:20, 3.01.2021

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о появлении смертельно опасной "Болезни X".

Как сообщает CNN, у одной из пациенток доктора были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

По мнению Муембе-Тамфума, женщина может быть нулевым пациентом, заразившимся новым заболеванием.

Найден возможный нулевой пациент

Предполагается, что "Болезнь X" такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50% до 90% смертности Эболы.

Профессор объяснил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, многие из них таятся в тропических лесах Африки.

Он добавил, что новые патогены, которые передаются от животных к человеку, рано или поздно обязательно появятся.

В ВОЗ считают, что если существование "Болезни X" подтвердится, то новое заболевание принесет разрушительные последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который оказался более интенсивным, чем предыдущий. Два новых выявленных случая являются контактами больных, которые приехали из Южной Африки за последние несколько недель.

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