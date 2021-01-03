Известный ученый предупредил о смертельно опасной "Болезни X"

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о появлении смертельно опасной "Болезни X".

Как сообщает CNN, у одной из пациенток доктора были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты.

По мнению Муембе-Тамфума, женщина может быть нулевым пациентом, заразившимся новым заболеванием.

Найден возможный нулевой пациент

Предполагается, что "Болезнь X" такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50% до 90% смертности Эболы.

Профессор объяснил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, многие из них таятся в тропических лесах Африки.

Он добавил, что новые патогены, которые передаются от животных к человеку, рано или поздно обязательно появятся.

В ВОЗ считают, что если существование "Болезни X" подтвердится, то новое заболевание принесет разрушительные последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который оказался более интенсивным, чем предыдущий. Два новых выявленных случая являются контактами больных, которые приехали из Южной Африки за последние несколько недель.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!