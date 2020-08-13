Израиль осенью начнет клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания израильской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 начнутся после осенних праздников.

Об этом шла речь во время видеоконференции премьер-министра страны Биньямином Нетаньяху с директором Института биологических исследований, профессором Шмуэлем Шапиро и ведущими специалистами, сообщается на странице главы правительства в Facebook.

Израиль осенью начнет испытания вакцины от COVID-19 на людях

Нетаньяху поздравил их с продвижением в разработке вакцины и подготовке к ее испытаниям на людях, которые должны начаться после осенних праздников.

"Рад слышать о прогрессе и поздравить вас. Продолжайте идти по этому пути с той скоростью, которая допустима с научной точки зрения. Я поручил разработать вакцину здесь, в Израиле, поскольку очень верю в наш народ и возможности нашего государства", – сказал глава правительства.

Нетаньяху провел видеоконференцию с учеными по вакцине от COVID-19 Коби Гидеон, GPO

Нетаньяху поручил ученым продолжить работы, чтобы к концу первого квартала 2021 года вакциной можно было обеспечить всех жителей Израиля.

Также он поручил продвинуть подготовительные работы по созданию предприятия для производства вакцины и разработать план, который позволил бы другим странам приобретать опции на вакцину у Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в середине июля заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях.