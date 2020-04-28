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/ Пульмонология

Из-за пандемии коронавируса люди будут меньше болеть гриппом

1.7т
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После пандемии коронавируса COVID-19 статистика сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в мире снизится.

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Это произойдет из-за карантинных мер и различных профилактических мероприятий. К такому выводу пришли ученые из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания), сообщается в журнале The Conversation.

Пандемия повлияет на сезонные грипп и ОРВИ

Пандемия повлияет на сезонные грипп и ОРВИ

Иллюстрация

Специалисты изучили привычки населения, которые выработались у людей с распространением нового коронавируса. Это, в частности, тщательное мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Ранее в Великобритании, по данным исследования, лишь 32% мужчин и 64% женщин мыли руки после похода в общественный туалет, а теперь этот процент возрос до отметки в 83%.

"Хотя неясно, моет ли каждый человек руки в течение рекомендуемых 20 секунд, если это число является репрезентативным для широких слоев населения Великобритании, возможно, это может повлиять на уменьшение передачи гриппа", – сказано в материале.

Закрытие образовательных учреждений также снизит заболеваемость гриппом, ведь именно дети и подростки находятся в одной из групп риска при сезонных инфекциях.

Насколько именно снизится уровень заболеваемость гриппом, ученые пока не уточняют.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, количество больных COVID-19 в Италии 28 апреля превысило 200 тысяч, однако статистика постепенно снижается.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
исследование болезнь инфекция вирус карантин грипп и ОРВИ
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