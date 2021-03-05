Италия заблокировала экспорт вакцины AstraZeneca в Австралию: конфликт дошел до Еврокомиссии

Италия при поддержке Европейской комиссии запретила запланированный экспорт в Австралию около 250 000 доз вакцины AstraZeneca, после того как фармацевтическая компания не выполнила свои договорные обязательства с Европейским Союзом.

Австралийские правительство и Минздрав, которые уже получили 300 тыс. доз препарата, обратились к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение итальянцев по блокировке, опасаясь срыва вакцинации в своей стране. Об этом пишет La Repubblica.

"Австралия поднимала этот вопрос перед Европейской комиссией по нескольким каналам. В частности, мы просили ее пересмотреть это решение. Мы получили 300 000 доз вакцины AstraZeneca, которых хватит до тех пор, пока местное производство препарата не увеличится", – заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/5/filestoragetemp-132.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"Италия запретила экспорт в Австралию примерно 250 тыс. доз вакцины AstraZeneca","sourceTxt":"



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Издание подчеркивает, что за Италией может последовать и Франция. Глава Минздрава этой страны Оливье Веран сказал, что они могут стать вторыми после итальянцев, кто заблокирует отправку вакцин.

Отмечается, что две недели назад Австралия начала свою программу вакцинации, делая прививки медицинским работникам и пожилым людям препаратом Pfizer, хотя дозы этой вакцины ограничены из-за нехватки мировых запасов.

"В Италии люди умирают со скоростью 300 человек в день. И поэтому я, конечно, могу понять высокий уровень беспокойства, который существует там и во многих странах по всей Европе", – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, при этом призывая вмешаться Европейскую комиссию.

По его словам, Австралия заказала 53,8 миллиона доз препарата AstraZeneca, разработанного в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Местная фармацевтическая компания CSL Ltd получила права на производство 50 млн доз в стране, но планирует выпустить первую партию только в конце марта. Дозы местного производства составят основу австралийской программы вакцинации, которую официальные лица надеются завершить к октябрю.

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