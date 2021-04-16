Исследователи назвали болезнь, которая может увеличить шансы смерти от СOVID-19

Необходимо более тщательное лечение пациентов с сочетанием этих болезней pixabay.com

Пациенты с коронавирусом, страдающие от геморрагических инсультов, могут иметь повышенный риск смерти.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование экспертов Университета Юты. Больные СOVID-19, которые дополнительно страдают от геморрагических инсультов, имеют в 2,5 – 2,8 раз больше шансов умереть, чем те, кто перенес только инсульты. Также они дольше остаются в больницах и имеют больше осложнений.

"Это одно из первых исследований, которое подтверждает, что у пациентов с геморрагическим инсультом, страдающих COVID-19 с осложнениями, существует повышенный риск смерти при лечении", – сообщил один из авторов исследования, профессор Адам де Хавенон, доцент кафедры неврологии в Университете Юты.

По словам исследователя, новые данные подтверждают необходимость более пристального лечения пациентов с этими двумя болезнями.

Существует два основных типа инсультов: ишемические и геморрагические. Во время ишемических инсультов кровообращение в мозге блокируется. Тогда как при геморрагических ослабленный сосуд разрывается и провоцирует кровоизлияние в мозг.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано 1 903 765 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 16 427 новых случаев.