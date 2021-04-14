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/ Пульмонология

Исследования не подтвердили высокую смертность от британского штамма COVID-19

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Названо важное отличие британского штамма

Названо важное отличие британского штамма

Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма коронавируса (B.1.1.7).

Как говорится в исследовании, опубликоваванном в научном журнале The Lancet Infectouse Diseases, также при этом типе не увеличивается тяжесть течения инфекции, однако он быстрее распространяется.

Исследователи наблюдали за 341 жителем Лондона, которые поступили в две городские клиники с начала ноября до конца декабря 2020 года, когда вакцинация еще только началась.

Доля смертей среди пациентов обеих групп оказалась сопоставима (16% и 17%), а тяжесть симптомов была примерно одинаковой.

Важным отличием пациентов с британским штаммом была большая вирусная нагрузка: количество вирусных частиц в образцах их крови.

Еще одно исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, подтвердило эту информацию. Были изучены около 37 тысяч заразившихся пациентов, которые пользовались приложением COVID Symptom Study с конца сентября до конца декабря 2020 года.

Специалисты не обнаружили связи между тяжестью симптомов и количеством больных с британским штаммом.

Также они не выявили никакой статистически значимой связи между количеством пациентов с B.1.1.7 и уровнем повторного заражения.

Но индекс репродукции – показатель, по которому ученые судят о скорости распространения того или иного вируса – у британского штамма был в 1,35 раз выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился уже по всей территории Украины, и именно поэтому тяжелое течение болезни начали фиксировать у людей в возрасте 30-40 лет.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Тег
исследование
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