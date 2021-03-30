Исследование на медиках показало 90% эффективности вакцин Pfizer и Moderna

Американские вакцины Pfizer и Moderna оказались эффективными для предотвращения заражения коронавирусом: на 90% после двух доз и на 80% – после одной прививки.

Это выяснилось в ходе исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Специалисты изучили прививочный статус 4000 сотрудников здравоохранения, служб быстрого реагирования и других основных работников в период с середины декабря 2020-го до середины марта 2021 года, передает Daily Mail.

Отмечается, что в период исследования COVID-19 заразился 161 невакцинированный человек по сравнению с 8 частично и 3 полностью вакцинированными.

Вакцины Pfizer и Moderna эффективны для предотвращения заражения COVID-19 уже после первой дозы – исследование

Результаты показали, что риск заражения среди полностью вакцинированных снизился на 90% через две или более недель после последней дозы – время, необходимое для выработки антител. Также этот риск снизился на 80% среди получивших только начальную дозу вакцины.

"Это исследование показывает, что наши национальные усилия по вакцинации работают. Утвержденные мРНК-вакцины против COVID-19 обеспечили раннюю, существенную и реальную защиту от инфекции для медицинского персонала нашей страны, служб быстрого реагирования и других основных работников, находящихся на передовой борьбы с пандемией", – заявила директор CDC доктор Рошель Валенски.

По ее словам, эти результаты должны дать надежду миллионам американцев, получающим прививки сейчас, и тем, у кого будет возможность пройти вакцинацию в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 июня 2021 года будет введен сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза.

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