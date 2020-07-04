Инфекционист предупредил о новом гриппе: большинство людей не имеют иммунитета

В мире существует угроза пандемии нового штамма вируса свиного гриппа.

Как заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV врач-инфекционист Юрий Жигарев, любой новый штамм гриппа имеет пандемический потенциал.

Новый штамм вируса свиного гриппа может вызвать пандемию

"Основная опасность в том, что у нас нет иммунитета, мы с ним раньше не сталкивались. Это означает, что большинство людей могут инфицироваться", – отметил он.

По словам инфекциониста, вирус гриппа – один из самых мутабельных, он постоянно меняется.

"И даже те варианты, которые были в последние годы, когда вирус приходит в новый сезон, он уже изменился, немного другой. И есть какая-то часть людей без иммунитета к нему. Именно поэтому у нас сезон гриппа каждый год", – объяснил Жигарев.

Он добавил, что если это совершенно новый вирус, то большинство людей не будет иметь иммунитета и могут заболеть.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые обнаружили в Китае новый штамм свиного гриппа, который может стать еще одной пандемией.

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