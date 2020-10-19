Инфекционист – о COVID-19: это страшнейшее заболевание со времен испанки

По ее мнению, врачи, которые жили в то время, сталкивались с примерно тем же, что происходит сейчас в мире

Украинский инфекционист Ольга Голубовская назвала пандемию коронавируса страшнейшей болезнью в ее практике и нескольких поколениях врачей.

В интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман врач заявила, что в последний раз врачи видели подобное во время пандемии испанского гриппа в 1918-1919 годах.

Врач заявила, что коронавирус очень изнуряет и пациентов, и ее коллег

"Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. И не только мою, но и наших учителей. Несколько поколений врачей, которые были до нас, никогда в жизни с таким не сталкивались. Я прожила очень много пандемий гриппа, эпидемий, например дифтерии. Вы знаете, что эпидемия дифтерии была беспрецедентной, вошла во все отчеты Всемирной организации здравоохранения. Она тоже была страшной, но такого (как с COVID-19) не было никогда. Я думаю, что последние врачи, которые такое видели, (жили во время пандемии) испанского гриппа 1918-1919 годов. Он был очень смертоносный", – отметила Голубовская.

Инфекционист подчеркнула, что коронавирус – совершенно другая болезнь, которая ставит другие задачи перед системами здравоохранения.

Также Голубовская считает, что некорректно сравнивать COVID-19 с гриппом.

"Люди просто не понимают проблемы и говорят абсолютные глупости. Вирус новый, он только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему. Но уже сейчас буквально за последний месяц течение этого заболевания заметно изменилось (в худшую сторону), оно уже совсем не такое, как было даже в летний период. Изменился спектр тяжелых пациентов, поступает все больше людей до 50–60 лет, а пожилые люди вполне себе могут спокойно выздороветь. Затягивается лихорадочный период", – рассказала врач.

По ее словам, заболевание является очень изнурительным для пациентов. Настолько, что некоторые задумываются о суициде.

"Это изнуряющее заболевание. Для врачей тоже морально и физически очень изнуряюще. Это все длится полгода. Я уже сравнивала: это как на фронте боевые действия. Смотреть на это очень тяжело. Особенно на молодых людей. Это правда, что люди снимают с себя маски, чтобы умереть. Очень часто больных не покидают суицидальные мысли. И это связано не только с длительностью болезни (иногда бывает и не очень длительное течение), это связано с действием вируса на нервную систему и недостаточностью кислорода", – отметила Голубовская.

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