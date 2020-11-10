Инфекционист назвала серьезную ошибку украинцев в лечении коронавируса

После инфицирования COVID-19 украинцы часто записываются на компьютерную томографию без назначения врача. Такое злоупотребление процедурой может причинять дополнительный вред здоровью.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина, передает НВ. Она отметила, что компьютерная томография необязательна для всех.

"Стоит не забывать, что компьютерная томография – это не леденцы поесть, это серьезная доза облучения. Делать ее просто так каждые два дня – это злоупотребление. КТ нужно делать исключительно по назначению врача, но у нас же никто этого не дожидается. У нас что назначит Google, то пациенты и делают. Большая очередь на КТ вызвана паникой в том числе. Это не лечебная процедура, а диагностика по необходимости", – объяснила она.

Также, по словам Менжулиной, каждый пациент считает необходимым приобрести домой концентратор кислорода.

"У меня вопрос – что вы будете с ним делать? У многих он просто стоит как невостребованный. Неправильное использование опасно даже с противопожарной точки зрения, и может повлечь за собой жертвы. У нас принято, не разбираясь ни в чем, брать самый сложный аппарат, концентратор с большим литражом. Я знаю обеспеченных людей, которые себе домой закупили аппараты ИВЛ. Кто на них будет работать?" – отметила специалист.

Ранее MedOboz писал, что использование кислородных концентраторов в домашних условиях опасно для здоровья, поскольку чрезмерное количество кислорода может повредить ткани легких.