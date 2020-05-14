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/ Пульмонология

Инфекционист назвал хороший симптом при коронавирусе

9.7т
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Примерно у половины заболевших коронавирусом COVID-19 страдает кишечник: возникают тошнота, рвота и диарея.

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Как рассказал "Фактам" врач-инфекционист, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Виталий Янченко, это хороший признак того, что организм очищается и освобождается от вируса.

Диарею при коронавирусе назвали хорошим признаком

Диарею при коронавирусе назвали хорошим признаком

"Больной человек, у которого наблюдается расстройство кишечника, переносит инфекцию в более легкой форме. Соответственно, вирусу труднее попасть в легкие, ведь основная масса вирусных частиц из организма удаляется", – подчеркнул он.

По словам инфекциониста, после встречи с вирусом лимфоциты попадают в общую лимфатическую систему, затем в общий грудной проток, и уже оттуда – в кровь. По пути они передают информацию о вирусе всем органам и системам.

"Затем уже обученные и натренированные защитные клетки снова с током крови попадают в кишечник, где уничтожают антигены коронавируса, но при этом часто возникает диарея, которая очищает организм", – отметил Янченко.

При этом он добавил, что очень важно, чтобы у человека не было дисбактериоза, и нормальная кишечная флора поддерживала местный иммунитет, отражающий атаки бактерий, вирусов, паразитов и других врагов.

"Практика показывает, что у людей со здоровым кишечником все вирусные заболевания протекают легче", – констатировал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из самых ранних и очень опасных симптомов коронавируса COVID-19 является аносмия или потеря обоняния, которая сулит тяжелую форму протекания болезни.

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