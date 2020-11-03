Иммунологи назвали все возможные симптомы легкой формы COVID-19

Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы коронавирусной инфекции на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.
Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy, пишет MedicalXpress.
Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели исследование, в котором приняли участие 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа.
Экспертам удалось определить семь групп проявлений легкой формы COVID-19:
симптомы "гриппа";
симптомы "простуды";
боль в суставах и мышцах;
воспаление глаз и слизистых оболочек;
проблемы с дыханием;
желудочно-кишечные проблемы;
потеря обоняния и вкуса.
Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две – к органоспецифическим. По их мнению, такое разделение поможет правильно диагностировать первичное заболевание.
Также отмечается, что легкая форма COVID-19 оставляет явные изменения в иммунной системе, заметные в течение десяти недель с момента заражения. Речь идет о низких уровнях гранулоцитов в крови. Это указывает на то, что иммунная система активно борется с болезнью даже после выздоровления.
Ранее MedOboz писал, что медики выявили нетипичный симптом коронавирусной инфекции. У части пациентов болезнь проявляется только со стороны пищеварительной системы.
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