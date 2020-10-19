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/ Пульмонология

Иммунолог раскрыла подробности течения COVID-19

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Коронавирус, попадая в человеческий организм, проходит три основные стадии. Их длительность зависит от состояния иммунитета и наличия сопутствующих заболеваний.

Как можно распознать эти стадии, на своей странице в Facebook рассказала врач-иммунолог Ирина Цымбалюк.

Первая стадия называется вирусемия. Это период проникновения вируса в организм, в среднем он длится 5-10 дней. Вирусемия сопровождается повышенной температурой, отеком слизистой носа, увеличением подчелюстных лимфоузлов, головной болью, отсутствием аппетита, часто нарушением пищеварения. Также на данной стадии "активизируются" микробы. С помощью общего анализа крови можно определить влияние вируса (количество нейтрофилов, лейкоцитов и тромбоцитов будет снижено), а подтвердить его наличие можно с 7 или 10 дня заболевания с помощью теста. Если иммунитет стойкий, ковид может быть остановлен на первой стадии.

Дальше наступает вторая стадиялегочная. В этот период появляется задышка и гипоксия, необходим контроль сатурации. Для легочной фазы характерны патологические изменения в тканях легких, которые видны на рентгене и КТ, возможно развитие респираторного дистресс-синдрома.

Третья стадиястадия чрезмерного воспаления. Самым опасным признаком этой фазы является цитокиновый шторм, увеличивающий смертность больных от тромбоза, инфаркта легких, сердца, инсульта.

Как сообщал MedOboz, ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV, что позволяет создать универсальное лекарство от таких инфекций.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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