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/ Пульмонология

Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19: это не нравится вирусу

3.3т
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С наступлением высокой температуры воздуха летом коронавирус продолжит распространяться и дальше, но люди будут реже заражаться и станут переносить болезнь легче благодаря сезонному иммунитету.

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Об этом заявил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин имени Мечникова Михаил Костинов в эфире телеканала "Дождь". По его словам, тепло все же не нравится вирусу.

"То, что тепло будет и будет дальше – это не нравится вирусу. И особенно ему не нравится иммунная система, у людей. У россиян она устроена по-другому. Не сравнить с иммунитетом жителей Америки, Южной Америки – у них климат всегда одинаков – теплый", – сказал иммунолог.

"Это не нравится вирусу": иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19

Кроме того, Костинов добавил, что "вирус не любит УФ-лучей".

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна вычислили, что пандемия COVID-19 в СШАможет закончиться уже в середине ноября – к 11 числу, – а в Великобритании– около 30 сентября.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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