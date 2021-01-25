Иммунолог объяснил, почему украинцы боятся прививок от COVID-19

Население Украины запугали историями о якобы побочных эффектах прививок от разных инфекций, следовательно, они боятся вакцинироваться и против коронавируса. Хотя на такое решение также влияет недоверие граждан властям.

Такое мнение в интервью "Українським новинам" выразил иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской. Отметим, что около 52% опрошенных украинцев даже бесплатно не готовы вакцинироваться от COVID-19.

"Это, конечно, плохо характеризует образованность этих людей и их жизненный опыт, но они действительно манипулируемы. Однако они видят, кто управляет ими, Министерством здравоохранения, правительством. Видят некомпетентность и неквалифицированность этих людей, и что за небольшие деньги можно оформить любое разрешение, документацию на что-то. В общем, низкий уровень доверия к соответствующим органам власти", – считает врач.

По мнению врача, украинцы боятся вакцинироваться от COVID-19 из-за негативных данных о прививках

По его словам, наряду с этим существует и просто движение против прививок. Его участники якобы имеют инфантильно обиженный взгляд на вселенную и "подозревают мир в каком-то заговоре".

"Почему дети боятся "бабаек", которых никогда не видели, но при этом не боятся лазить по деревьям, залезать на крыши домов, перебегать через дорогу? Потому что их инфантильная психика настоящие угрозы не воспринимает, они в них не верят. Происходит детская мифологизация реальности", – привел Донской простой пример.

Он подчеркнул, что негативная пропаганда в виде дезинформации по поводу вакцинации против коронавируса или любых других инфекций существует, потому что люди вообще "любят пугаться".

"Любят негативные новости, которые и становятся вирусными, а положительные – им неинтересны. Это, наверное, склонность людей, а именно бедность своего информационного пространства и необходимость каких-то "страшилок" извне", – убежден иммунолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-вирусолог Алла Мироненко говорит, что несмотря на мутации COVID-19, вакцина от него или перенесенное заболевание все равно будет обеспечивать базовый иммунитет к инфекции.