Иммунолог рассказал, кто может заразиться коронавирусом во второй раз

Второй раз на коронавирус могут инфицироваться люди, у которых слабый иммунитет, здоровье, кто часто чувствует себя слабым и по жизни болеют вирусными инфекциями.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал украинский иммунолог Олег Назар. По его словам, таких лиц в мире в целом где-то около трети.

"Иммунитет при вирусных инфекциях не является устойчивым и напряженным, особенно при коронавирусе, который в целом является новым для человечества. Поэтому повторное инфицирование вполне возможно, особенно для 30% населения. У них слабый иммунитет, они постоянно жалуются на слабость, иногда температурят. Могут болеть второй и даже в третий раз", – предположил он.

Как люди будут переживать повторное инфицирование коронавирусом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые уверяют, что до конца 2020-го года вполне реально получить вакцину от коронавируса. По меньшей мере 142 мировые фармацевтические компании уже начали испытания вакцины. Однако наибольшего прогресса, то есть выхода препарата на заключительный этап, достигли шесть разработчиков, среди которых – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

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