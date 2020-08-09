Иммунитет от коронавируса у людей сформируется через 3-5 лет, – иммунолог

Коллективный иммунитет от коронавируса у человечества сформируется через 3-5 лет, а не за год-полтора, как сообщалось ранее.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал украинский иммунолог Олег Назар. По его словам, именно столько времени понадобится для того, чтобы люди стали нечувствительными к коронавирусной болезни.

"Коллективный иммунитет от COVID-19 формируется по аналогии иммунитета против гриппа. Три года по миру ходит один штамп, а потом приходит другой, потому что к первому люди становятся уже нечувствительными. Так же будет с коронавирусом, нужно 3-5 лет, чтобы в 75 78% человечества возник иммунитет. Если человек не переболел в любой форме, легкой, средней, тяжелой – иммунитет не сформируется", – заметил иммунолог.

По его словам, примерно у 30% населения нет активного иммунитета, то есть у них низкая активность иммунных генов в целом.

"Бывает человек вакцинируется и болеет, но у него не вырабатываются антитела в достаточном количестве. Поэтому они болеют по 5-10 раз. Таких людей вообще не много, 30-28%. Во всех остальных, кто переболел, формируется иммунная память и повторное заражение уже безопасно. Но уровень коллективного иммунитета в Украине от коронавируса пока очень мал", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса в Украине не утихает и набирает обороты. До следующего вторника, 11 августа, количество новых инфицированных в сутки будет колебаться в пределах 1092-1680 за среднего значения – 1380.