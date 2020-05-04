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/ Пульмонология

Иммунитет от коронавируса работает год – ученый

2.2т
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Иммунитет к коронавирусу COVID-19 в переболевшего им человека, вероятно, может сохраниться примерно на год или чуть больше.

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К такому выводу пришел профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. Об этом сообщает ВВС.

"Исходя из опыта изучения антител при SARS, иммунитет сохранится на год-два. Однако наверняка мы этого пока не знаем", – отметил он.

Иммунитет от коронавируса работает год – ученый

По словам специалистов, обычная простуда обычно переносится сравнительно легко. Несмотря на это, есть еще два проблемных коронавируса, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS). Антитела, вырабатываемые в организме для борьбы с этими заболеваниями, не исчезают даже через несколько лет.

"Вопрос не в том, производится ли у вас иммунитет, а в том, как долго он сохраняется. И почти наверняка он не сохранится на всю жизнь", – пояснил профессор Хантер.

В то же время подчеркнул, мол, если у человека нет полного иммунитета к вирусу, есть вероятность, что повторное заболевание уже не будет таким тяжелым.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам американского биолога Константина Чумакова, коллективный иммунитет среди человечества к коронавирусу формируется ежедневно из-за количества инфицированных лиц.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Великобритания
Тег
вирус
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