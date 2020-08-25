Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Иммунитет от других коронавирусов может помочь в борьбе с COVID-19 –​​​​​​​ украинские ученые

541
Читать материал на украинском

Другие типы коронавирусов вызывают перекрестный иммунитет, что может помочь в борьбе с COVID-19.

К такому выводу пришла группа украинских ученых под руководством профессора Ростислава Белого. Результаты их работы опубликованы в журнале medRxiv.

Ученые заявили о пользе других коронавирусов

Ученые заявили о пользе других коронавирусов

Ученый-биофизик Семен Елисевский пояснил суть исследования.

"Если человек переболел каким-то банальным ОРЗ, вызванным одним из многочисленных коронавирусов, у него есть шансы получить антитела против SARS-CoV-2", – отметил он.

По его словам, именно этим можно объяснить тяжелое течение COVID-19 у внешне одинаково здоровых людей, что является одной из основных загадок нынешней пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты из Института Фрэнсиса Крика, Королевского колледжа Лондона и Фонда здравоохранения Гая и Сент-Томаса, обнаружили в крови пациентов с коронавирусом общую иммунную сигнатуру, которую можно использовать для того, чтобы предсказать, насколько серьезно заболел человек и тем самым облегчить подход к его лечению.

Среди нескольких молекул, экспрессирующихся на атипичных уровнях в крови, выделили три, которые могут указывать на развитие болезни.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
исследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости