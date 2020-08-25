Другие типы коронавирусов вызывают перекрестный иммунитет, что может помочь в борьбе с COVID-19.

К такому выводу пришла группа украинских ученых под руководством профессора Ростислава Белого. Результаты их работы опубликованы в журнале medRxiv.

Ученые заявили о пользе других коронавирусов

Ученый-биофизик Семен Елисевский пояснил суть исследования.

"Если человек переболел каким-то банальным ОРЗ, вызванным одним из многочисленных коронавирусов, у него есть шансы получить антитела против SARS-CoV-2", – отметил он.

По его словам, именно этим можно объяснить тяжелое течение COVID-19 у внешне одинаково здоровых людей, что является одной из основных загадок нынешней пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты из Института Фрэнсиса Крика, Королевского колледжа Лондона и Фонда здравоохранения Гая и Сент-Томаса, обнаружили в крови пациентов с коронавирусом общую иммунную сигнатуру, которую можно использовать для того, чтобы предсказать, насколько серьезно заболел человек и тем самым облегчить подход к его лечению.

Среди нескольких молекул, экспрессирующихся на атипичных уровнях в крови, выделили три, которые могут указывать на развитие болезни.

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