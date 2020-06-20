Иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется максимум 3 месяца, – ученые

Пациенты, которые бессимптомно перенесли коронавирусную инфекцию, могут повторно ей заболеть, так как имеют более слабый иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет журнал Nature Medicine со ссылкой на исследование ученых из Медицинского университета Чуцина (Китай), иммунитет у переболевших COVID-19 безсимптомно сохраняется только 2-3 месяца.

Вылечившиеся от COVID-19 могут заболеть повторно

Специалисты изучили 37 бессимптомных случаев коронавируса, а также ряд "классических" случаев COVID-19, и выяснили, что уже через 8 недель у большинства переболевших уровень нейтрализующих антител снижался, а у бессимптомных пациентов они вовсе перестали выявляться.

Так, за 8 недель наблюдения содержание антител снизилось у 81% бессимптомных больных и у 62% носителей с симптомами COVID-19.

Ученые считают, что их работа показывает потенциальные риски выдачи "иммунных паспортов", которые предлагают присваивать переболевшим в ряде стран.

Также исследователи отмечают, что до сих пор нет каких-либо механизмов для определения продолжительности иммунитета на основе антител, в том числе и у бессимптомных пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 10 украинских компаний разрабатывают препарат от COVID-19 на основании плазмы крови переболевших коронавирусом людей. Антитела обнаружены у около четверти инфицированных.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!