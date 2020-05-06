Иммунитет к коронавирусу разный у всех пациентов: ученые сделали новое открытие

Ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу не может быть одинаковым у всех пациентов – не все выздоровевшие вырабатывают одни и те же антитела против COVID-19.

Согласно полученным данным, большинство протестированных пациентов получили иммунитет через две недели после выписки из больницы, пишет Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что у некоторых пациентов развивались иммунные клетки, которые не давали вирусу прикрепляться к клеткам-хозяевам, у некоторых были антитела, которые препятствуют репликации вируса, а у других – клетки, которые играли роль в иммунитете.

Команда, возглавляемая Университетом Цинхуа в Пекине (Китай) заявила, что мало что известно об иммунных реакциях организма после выздоровления от вируса, и что сокращение разрыва в знаниях может ускорить разработку вакцины.

"Наша работа послужила основой для дальнейшего анализа защитного иммунитета и понимания механизма, лежащего в основе разработки COVID-19, особенно в тяжелых случаях. Это также имеет значение для разработки эффективной вакцины для защиты от инфекции", – отметили специалисты.

Команда исследовала 14 пациентов, выздоровевших от COVID-19, и шесть здоровых контрольных пациентов. Восемь из 14 были недавно выписаны, а остальные шесть были выписаны за две недели до этого.

Ученые собрали образцы крови и изучили уровни двух антител: иммуноглобулина М (IgM), которые появляются первыми, и антител к иммуноглобулину G (IgG), которые наиболее часто встречаются. По сравнению с контрольной группой все 14 пациентов имели более высокие уровни антител как IgM, так и IgG.

Команда говорит, что это показывает, что у пациентов с коронавирусом действительно есть ответ иммунной системы на вирус, который сохраняется по крайней мере две недели. Семь из восьми недавно выписанных пациентов имели молекулы, которые препятствуют прикреплению вируса к рецепторам на клетках человека при попытке проникновения в них.

Команда отметила, что планирует подтвердить свои результаты в будущем исследовании с участием большего числа пациентов с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.