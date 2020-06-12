Некоторые формы простуды могут помочь защитить от COVID-19, а иммунитет к коронавирусу может длиться до 17 лет.

К такому выводу пришли эксперты в области иммунологии, сообщает Daily Mail. Согласно исследованию, пациенты, у которых ранее были простуды, вызванные вирусами, связанными с COVID-19 (бета-кронавирусами), могут иметь иммунитет или легче переносить заболевание.

Бета-коронавирусы, особенно OC43 и HKU1, вызывают простуду, а также тяжелые инфекции грудной клетки. Они имеют много генетических особенностей с COVID-19, MERS и SARS, которые передавались от животных к человеку.

Иммунитет к коронавирусу может длиться 17 лет – ученые

Кроме того, ученые нашли доказательства, что некоторый иммунитет может присутствовать в течение многих лет из-за Т-клеток "памяти" организма от атак предыдущих вирусов с похожей генетической структурой, даже среди людей, у которых не было воздействия COVID-19 или ОРВИ.

Т-клетки – это тип лейкоцитов, которые являются частью второй линии защиты иммунной системы от любого вирусного приступа, который начинается примерно через неделю после заражения. Долгое время считалось, что они обеспечивают надежную защиту от вирусов, поэтому называются "ячейками памяти".

Защитный эффект этих клеток против COVID-19 должен быть доказан в дальнейших испытаниях, но эксперты говорят, что пациенты, которые выздоровели от SARS в 2003 году, демонстрируют иммунные ответы на ключевые белки, найденные в COVID-19.

"Эти результаты демонстрируют, что вирус-специфические Т-клетки памяти, индуцированные бета-коронавирусной инфекцией, являются длительными, что подтверждает мнение, что у пациентов с COVID-19 будет развиваться длительный Т-клеточный иммунитет", – отмечают авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, французские ученые выяснили, что люди даже с легкими симптомами COVID-19 вырабатывают антитела, которые вселяют надежду на то, что выздоровевшие действительно получают иммунитет от этого заболевания.

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