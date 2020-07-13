Иммунитет к COVID-19 может снизиться за три месяца, – ученые

Глеб Иванов Пульмонология 08:46, 13.07.2020 Обновлено: 09:04, 13.07.2020

Ученые предположили, что у людей, которые перенесли коронавирус, иммунитет к этому заболеванию может снизиться всего за три месяца.

К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, передает The Guardian. По словам специалистов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу.

Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 процентов пациентов.

Иммунитет к COVID-19 может снизиться за три месяца, – ученые

Исследователи также рассказали, что за три месяца количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительных значений, а у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что коллективный иммунитет от COVID-19 может быть вдвое выше.

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