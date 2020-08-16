Останні дослідження показали, що антитіла до Covid-19 можуть зникати вже через кілька місяців. Однак, можливо, імунітет від цієї хвороби формують зовсім не вони, а загадкові Т-клітини. Нові висновки вчених обнадіюють.

Ключі до цієї загадки виникали потроху. Спочатку дослідники виявили пацієнтів, які одужали від Covid-19, але дивним чином не мали до неї антитіл. Далі з'ясувалося, що таких людей може бути чимало, пише Зарія Горветт для bbc.com.

Потім стало відомо, що багато у кого антитіла спочатку з'явилися, але за кілька місяців зникли.

Іншими словами, хоча антитіла й допомагають відстежити поширення пандемії, вочевидь, вони не відіграють такої важливої ролі в імунітеті, як ми вважали раніше.

Якщо нам потрібен довгостроковий захист від коронавірусної хвороби, його доведеться шукати в іншому місці.

Поки весь світ був зайнятий антитілами, дослідники почали усвідомлювати, що існує інша форма імунітету, яка роками ховається в нашому організмі.

Йдеться про доволі загадкові Т-лімфоцити, які можуть зіграти вирішальну роль у нашій боротьбі з Covid-19.

Це імунні клітини, головне завдання яких - виявляти і знешкоджувати збудників, які потрапили до клітин або знищувати самі інфіковані клітини. Білки на поверхні Т-клітин з'єднуються з білками на поверхні непрошених гостей в організмі, руйнуючи їх таким чином.

Т-клітини мають трильйони можливих версій поверхневих білків, кожен з яких розпізнає різні мішені. Оскільки Т-клітини залишаються в крові протягом багатьох років після перенесеної інфекції, вони також сприяють "довготривалій пам'яті" імунної системи і дозволяють їй швидше і ефективніше реагувати, коли вона знову стикається зі старим ворогом.

Кілька досліджень показали, що у людей, які перехворіли Covid-19, залишаються Т-клітини, здатні розпізнавати вірус, незалежно від того, чи відчувають вони симптоми хвороби.

Це зрозуміло. Втім, нещодавно вчені виявили більш загадковий нюанс. З'ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до Covid-19 може бути негативним, а на Т-клітини, які здатні розпізнати вірус, - позитивним.

Це змусило припустити, що певний рівень імунітету проти захворювання може бути вдвічі поширенішим, ніж вважалося раніше.

Певний рівень імунітету проти захворювання може бути вдвічі поширенішим, ніж вважали раніше

Однак найбільшою загадкою став той факт, що вчені виявили специфічні до Covid-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за роки до початку пандемії.

Виходить, що деякі люди вже мали певний ступінь імунітету до коронавірусу, ще до того як ним захворіла перша людина.

Як з'ясувалося, напрочуд багато людей, 40-60% з тих, хто ніколи не контактув із вірусом, мають такі Т-клітини.

Схоже, що Т-клітини і є таємним джерелом імунітету до Covid-19.

Це відкриття також допомагає зрозуміти деякі речі, які досі залишалися загадковими. По-перше, стрімке зростання ризику хвороби з віком, а по-друге, незрозуміла вченим здатність вірусу руйнувати селезінку.

Дослідження Т-клітин є не лише питанням наукової допитливості. Якщо вчені знатимуть, які аспекти імунної системи є найважливішими, вони можуть розробити ефективні вакцини та методи лікування хвороби.

Як формується імунітет

Про Т-клітини або Т-лімфоцити мало хто пам'ятає з уроків біології. Утім, щоб зрозуміти їхню важливість для імунітету, варто подивитися на те, що відбувається з організмом на пізній стадії СНІДу.

Стійка лихоманка, виразки, втома, втрата ваги, а іноді й ракові пухлини. Зазвичай нешкідливі мікроби, як-от грибок Candida albicans, який є на шкірі людей, починають захоплювати організм.

Протягом місяців або років ВІЛ влаштовує своєрідний геноцид Т-клітин, він їх пригнічує, потрапляє всередину них і систематично змушує їх робити самогубство.

"ВІЛ знищує велику їх частину", - пояснює Едріан Хейдей, професор імунології з Королівського коледжу Лондона та керівник групи в Інституті Френсіса Кріка.

"Це показує, якими важливими є ці клітини, а також те, що одних антитіл у боротьбі з інфекціями недостатньо".

Під час нормальної імунної реакції, наприклад, на вірус грипу - першою лінією захисту постає вроджена імунна система, яка вмикає тривогу за допомогою лейкоцитів та інших хімічних сигналів.

Це ініціює вироблення антитіл, яке починається через кілька тижнів.

"Паралельно з цим, приблизно на четвертий-п'ятий день після зараження, починають активізуватися Т-лімфоцити, які розпізнають клітини, заражені вірусом", - каже Хейдей.

Т-лімфоцити швидко і жорстоко знищують заражені клітини або власноруч, або за допомогою інших елементів імунної системи. Таким чином вірусу не вдається перетворити здорові клітини на фабрики з виробництва своїх патогенних копій.

Новина добра і погана

Отже, що нам відомо про Т-клітини і Covid-19?

"Дивлячись на пацієнтів Covid-19, а також тих, хто перехворів у легкій формі, можна з упевненістю сказати, що Т-клітини реагують на коронавірус", - каже Хейдей.

"Це дуже гарна новина для тих, хто займається розробкою вакцини, тому що ми здатні створити Т-клітини, які розпізнають вірус. Це - хороша новина".

Насправді, одна з вакцин, яку наразі розробляють дослідники з Оксфордського університету, вже показала, що крім антитіл вона спонукає організм і до вироблення Т-лімфоцитів.

Про ефективність цієї вакцини говорити поки ще зарано, але один із членів дослідницької групи сказав BBC News, що перші результати є "надзвичайно обнадійливими".

Втім, є одне "але". У багатьох пацієнтів, госпіталізованих із важким перебігом Covid-19, реакція Т-клітин пішла не зовсім за планом.

"Те, що відбувається з багатьма Т-клітинами у такому разі, трохи нагадує весільну вечірку або парубочий вечір, які вийшли з-під контролю. Активність Т-лімфоцитів шалено зростає і поширюється, але деякі клітини також просто зникають із крові".

Одна з теорій полягає в тому, що Т-клітини перенаправляються туди, де вони потрібні найбільше, наприклад, у легені. Однак дослідники вважають, що, швидше за все, більшість із них гине.

"Розтин пацієнтів Covid-19 показує некроз тканин, який є по суті гниттям", - пояснює професор Хейдей. Насамперед це виявляється в районі селезінки та лімфатичних залоз, де живуть Т-клітини.

Погана новина у тому, що некроз селезінки є ознакою захворювання Т-клітин, при якому імунні клітини атакуються самих себе.

"Таку саму картину ми спостерігаємо у померлих від СНІДу", - каже дослідник.

Зменшення кількості Т-клітин із віком, також пояснює, чому літні люди набагато важче переносять Covid-19

"Але ВІЛ - це вірус, який безпосередньо інфікує Т-клітини, вони є його головною мішенню". Однак доказів того, що коронавірус також здатний це робити, наразі немає.

"Це можна пояснити багатьма речами, однак єдиної відповіді немає", - каже Хейдей.

"Виходить, що Т-клітини здатні вас захищати протягом багатьох років. Але коли людина захворіє, вони ж і вибивають в неї ґрунт з-під ніг".

Зменшення кількості Т-клітин, яке відбувається з віком, також пояснює, чому літні люди набагато важче переносять Covid-19.

"Приблизно у віці 30-х років, тимус, або загрудинна залоза починає скорочуватися, зменшуючи виробництво Т-клітин", - зазначає професор імунології.

Що це означає для довгострокового імунітету?

Припущення, що коронавіруси спричинюють появу стійких Т-клітин, нещодавно надихнуло вчених перевірити старі зразки крові, взяті у людей між 2015 та 2018 роками.

Той факт, що імунна система деяких з них навчилася розпізнавати Covid-19 задовго до початку пандемії, свідчить, що їхній організм вже стикався в минулому з вірусами грипу, які мали схожі поверхневі білки.

На жаль, вчені поки що не перевіряли, чи з'являються в організмі Т-клітини у відповідь на будь-який із коронавірусів, що спричинюють застуду.

"Отримати фінансування на таке дослідження потребує геркулесівських зусиль", - каже Хейдей. Дослідження ОРВІ вийшли з моди у 1980-х роках, вони застрягли на місці і вчені почали переходити до інших проєктів, як-от дослідження ВІЛ.

Дослідники натрапили на труднощі: застуду може викликати будь-який із сотень вірусних штамів, багато з яких постійно мутують.

Чи допоможе це створити вакцину?

Якщо перенесені в минулому застуди сприяють легшому перебігу Covid-19, це дає хороший шанс на розроблення ефективної вакцини. Адже це доводить, що Т-клітини здатні забезпечувати захист протягом тривалого часу.

Але навіть якщо це не так, участь Т-клітин все одно може бути корисною, - і що більше ми розуміємо, що відбувається, то краще.

Хейдей пояснює, що спосіб розробки вакцин залежить від типу імунної реакції, які сподіваються отримати вчені. Один з них провокує вироблення антитіл - вільних білків, які можуть зв'язуватися з патогенними мікроорганізми і нейтралізувати їх або транспортувати їх в іншу частину імунної системи.

Інші види імунної відповіді можуть залучати Т-клітини або провокувати реакцію з боку інших елементів імунної системи.

"Насправді існує безліч способів створення вакцини", - каже Хейдей. Вченого насамперед тішить те, що імунна система дуже добре розпізнає вірус Covid-19, навіть у тих пацієнтів, хто важко переносить хворобу.

"Тож якщо ми навчимось зупиняти шкоду, яку коронавірус завдає Т-клітинам пацієнтів, ми зможемо набагато краще контролювати захворювання".

Схоже, вже незабаром ми почуємо про Т-клітини набагато більше.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!