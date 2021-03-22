Голубовская: в Украине критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные COVID-19

В Украине на сегодня доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания коронавирусом, причем среди людей молодого возраста. Прошлой весной, когда в стране впервые ввели усиленный карантин, такого не было.

На это обратила внимание ведущий инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская в Facebook. Она сделала репост своего сообщения, оставленного в соцсети ровно год назад, 22 марта 2020-го, и сравнила ситуацию с той, что наблюдается сейчас.

По ее словам, тогда тяжелые формы COVID-19 у пациентов-украинцев не доминировали. А врачи, вспомнила медик, могли забрать в больницу практически всех, включая тех, кто сейчас госпитализации не подлежит.

Гулобовська сравнила нынешнюю COVID-ситуацию с той, которая была год назад

"Да уж... год прошел… Сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения", – отметила Голубовская.

Ранее она заявила, что в Украине распространяется особый штамм COVID-19 и нужно срочно ввести локдаун. Инфекционист подчеркнула, что за год пандемии коронавирус в стране получил свои особенности и нестандартно реагирует на привычное лечение. Но вакцина CoviShield, выразила убеждение она, должна защищать даже от мутировавшего штамма.

Как сообщал OBOZREVATEL: