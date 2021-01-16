Голубовская сказала, стоит ли бояться мутаций COVID-19

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская отметила, что в мире будут появляться все новые штаммы коронавируса. Однако это не означает, что они будут более опасными.

Она напомнила, что COVID-19 – это РНК-содержащий вирус, для которых процесс мутации характерен. Об этом доктор медицинских наук рассказала в эфире "112 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Этот вирус мутирует еще не так часто, как другие, например, грипп. Будут появляться новые мутации, но главное, чтобы они не затрагивали ключевые структурные единицы вируса", – подчеркнула медик.

Голубовская сказала, стоит ли бояться мутаций коронавируса

По ее словам, с мутацией вируса, вероятно, связано и изменение клинической картины заболеваемости COVID-19 в Украине. В частности, когда сперва наблюдалось легкое течение болезни, затем скачок тяжелых пневмоний у пациентов, потом высокая смертность среди пожилых людей, небольшой спад заражений и т. д.

Хотя, говорит врач, это связано также с естественными процессами адаптации возбудителя инфекции к людям, а их – к нему.

Голубовская отметила, что придерживается точки зрения многих ученых о том, что "коронавирус является естественным вирусом, но созданным в лаборатории". По ее словам, мало прогнозов относительно таких пандемий сбываются, но она считает, что бояться легких (не затрагивающих ключевые структурные единицы вируса) мутаций COVID-19 не стоит.

"Обычно, если возбудитель легче передается, как "британский" штамм, то он уступает по своей агрессивности в природе", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 января во Всемирной организации здравоохранения выступили с предупреждением о возможном появлении новых мутантов COVID-19.

Уже на следующий день исследователи из Кении заявили об обнаружении 16 вариантов коронавируса, отличающихся от тех, что были найдены в Великобритании и Южной Африке. А американские ученые сообщили о еще двух мутантах COVID-19, которые, вероятно, возникли в США.

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