Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украина на сегодня более уверенно чувствует себя в лечении больных коронавирусом.

На своей странице в Facebook она рассказала, что недавно ее коллега попала в больницу с COVID-19 в очень тяжелом состоянии: с температурой 39,5 градусов, сатурацией без кислорода 91-93%, пневмонией. Однако уже через несколько дней, благодаря правильному лечению, состояние ее здоровья стабилизировалось: дополнительная терапия и ИВЛ не понадобились.

"Заболевание развилось достаточно остро сразу с выраженного общеинтоксикационного синдрома и явлениями дыхательной недостаточности, без продромального периода. Быстрая отрицательная динамика развития клинических симптомов и лабораторных показателей свидетельствовали о крайне неблагоприятном течении болезни с плохим прогнозом у достаточно молодого пациента из группы риска (ГБ, избыточный вес). Своевременно назначенная терапия привела практически симметрично к такой же быстрой положительной динамике. Затягивание с лечением в данном случае однозначно привело бы к неконтролируемому или слабо контролируемому процессу с плохим прогнозом", – написала она.

Голубовская рассказала о прорыве с лечением COVID-19 в Украине

Голубовская подчеркнула, что на сегодняшний день украинские врачи более уверенно чувствуют себя в лечении больных.

"Сегодня для лечения COVID-19 имеются достаточно эффективные методы терапии, которые пока еще не имеют четкой доказательной базы, а та, которая появляется, бывает весьма противоречивой и спорной. Основные хорошо зарекомендовавшие препараты нам удалось, благодаря воле министра (принимающего окончательное решение), внести в протоколы ещё три месяца назад. Иначе, друзья, лечить было бы нечем. За много лет моей профессиональной жизни никогда не сталкивалась с такими трудностями в подготовке нормативных документов", – отметила доктор.

Она добавила, что в целом терапия остаётся очень сложной, поскольку трудно предугадать, у кого как будет протекать заболевание.

"Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция – путём тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжёлого течения и радикально вмешиваться серьёзными препаратами до развития крайне тяжёлых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак", – подчеркнула Голубовская.

Facebook Ольги Голубовской

Facebook Ольги Голубовской

Facebook Ольги Голубовской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская рассказала, что в Украине есть отечественный препарат, который помогает в лечении COVID-19. В частности, он снижает негативные последствия действия вируса.

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