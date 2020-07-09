Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Голубовская рассказала о прорыве с лечением COVID-19 в Украине

2.4т
Читать материал на украинском

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украина на сегодня более уверенно чувствует себя в лечении больных коронавирусом.

На своей странице в Facebook она рассказала, что недавно ее коллега попала в больницу с COVID-19 в очень тяжелом состоянии: с температурой 39,5 градусов, сатурацией без кислорода 91-93%, пневмонией. Однако уже через несколько дней, благодаря правильному лечению, состояние ее здоровья стабилизировалось: дополнительная терапия и ИВЛ не понадобились.

"Заболевание развилось достаточно остро сразу с выраженного общеинтоксикационного синдрома и явлениями дыхательной недостаточности, без продромального периода. Быстрая отрицательная динамика развития клинических симптомов и лабораторных показателей свидетельствовали о крайне неблагоприятном течении болезни с плохим прогнозом у достаточно молодого пациента из группы риска (ГБ, избыточный вес). Своевременно назначенная терапия привела практически симметрично к такой же быстрой положительной динамике. Затягивание с лечением в данном случае однозначно привело бы к неконтролируемому или слабо контролируемому процессу с плохим прогнозом", – написала она.

Голубовская рассказала о прорыве с лечением COVID-19 в Украине

Голубовская рассказала о прорыве с лечением COVID-19 в Украине

Голубовская подчеркнула, что на сегодняшний день украинские врачи более уверенно чувствуют себя в лечении больных.

"Сегодня для лечения COVID-19 имеются достаточно эффективные методы терапии, которые пока еще не имеют четкой доказательной базы, а та, которая появляется, бывает весьма противоречивой и спорной. Основные хорошо зарекомендовавшие препараты нам удалось, благодаря воле министра (принимающего окончательное решение), внести в протоколы ещё три месяца назад. Иначе, друзья, лечить было бы нечем. За много лет моей профессиональной жизни никогда не сталкивалась с такими трудностями в подготовке нормативных документов", – отметила доктор.

Она добавила, что в целом терапия остаётся очень сложной, поскольку трудно предугадать, у кого как будет протекать заболевание.

"Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция – путём тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжёлого течения и радикально вмешиваться серьёзными препаратами до развития крайне тяжёлых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак", – подчеркнула Голубовская.

Голубовская рассказала о прорыве с лечением COVID-19 в Украине

Facebook Ольги Голубовской

Голубовская рассказала о прорыве с лечением COVID-19 в Украине

Facebook Ольги Голубовской

Голубовская рассказала о прорыве с лечением COVID-19 в Украине

Facebook Ольги Голубовской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская рассказала, что в Украине есть отечественный препарат, который помогает в лечении COVID-19. В частности, он снижает негативные последствия действия вируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости