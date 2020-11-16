Голубовская рассказала, как определить переход легкой формы COVID-19 в сложную

Виктор Литвиненко Пульмонология 14:21, 16.11.2020

Переход коронавирусной инфекции из легкой в сложную форму непросто определить, поскольку по первичным симптомам не всегда можно спрогнозировать течение болезни.

О том, есть ли показатель тяжести COVID-19 и какие осложнения являются самыми распространенными, рассказала врач и профессор Ольга Голубовская в интервью Ваше здоровье.

По словам медика, между тяжестью течения заболевания и первичными симптомами у пациента не всегда наблюдается корреляция, то есть повышенная температура или потеря обоняния еще не гарантирует тяжелую форму ковида. Она отметила, что для объективной оценки больного нужны и клинические, и лабораторные данные.

Вирус SARS-CoV-2 поражает практически все органы и системы. Больше всего страдают органы дыхания, а именно легкие. В этом органе разрастание фиброзной ткани приводит к нарушению дыхательной функции.

Голубовкая также объяснила, почему переболевшим ковидом важно делать прививку от гриппа. При гриппе тоже происходит поражение нижних дыхательных путей, поэтому совпадение такого состояния с фиброзом очень опасно.

Кроме этого, у некоторых больных может развиваться почечная недостаточность. При коронавирусной болезни отмечают повышенный риск тромбозов. Вирус также негативно влияет на сердце, нервную систему и психику.

Ранее MedOboz сообщал об изменениях в украинском протоколе лечения коронавирусной болезни. МОЗ утвердил использование реконвалесцентной плазмы.

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