Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Голубовская рассказала, как определить переход легкой формы COVID-19 в сложную

  • Врач объяснила, что тяжесть болезни не всегда коррелирует с выраженностью симптомов

  • Для объективной оценки пациента нужны клинические и лабораторные данные

  • Больше всего из-за вируса страдают легкие, в которых развивается фиброз

  • Также есть риск тромбозов, инфарктов, нарушений со стороны нервной системы

867
Читать материал на украинском

Переход коронавирусной инфекции из легкой в сложную форму непросто определить, поскольку по первичным симптомам не всегда можно спрогнозировать течение болезни.

О том, есть ли показатель тяжести COVID-19 и какие осложнения являются самыми распространенными, рассказала врач и профессор Ольга Голубовская в интервью Ваше здоровье.

По словам медика, между тяжестью течения заболевания и первичными симптомами у пациента не всегда наблюдается корреляция, то есть повышенная температура или потеря обоняния еще не гарантирует тяжелую форму ковида. Она отметила, что для объективной оценки больного нужны и клинические, и лабораторные данные.

Вирус SARS-CoV-2 поражает практически все органы и системы. Больше всего страдают органы дыхания, а именно легкие. В этом органе разрастание фиброзной ткани приводит к нарушению дыхательной функции.

Голубовкая также объяснила, почему переболевшим ковидом важно делать прививку от гриппа. При гриппе тоже происходит поражение нижних дыхательных путей, поэтому совпадение такого состояния с фиброзом очень опасно.

Кроме этого, у некоторых больных может развиваться почечная недостаточность. При коронавирусной болезни отмечают повышенный риск тромбозов. Вирус также негативно влияет на сердце, нервную систему и психику.

Ранее MedOboz сообщал об изменениях в украинском протоколе лечения коронавирусной болезни. МОЗ утвердил использование реконвалесцентной плазмы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Лечение коронавируса в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости