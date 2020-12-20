Голубовская рассказала, как будет действовать вакцина против коронавируса

Вакцина от коронавируса будет действовать на подобие прививок от гриппа, предотвращая тяжелые формы заболевания.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская. По ее словам, вряд ли вакцины от COVID станет защищать человека пожизненно.

"Возможно, она будет предотвращать тяжелые формы заболевания, но вряд ли эта мера станет пожизненной. Будет работать так же, как и вакцина от гриппа. Наш иммунитет – ведь не только антитела. Есть еще Т-клетки памяти, которые тоже борются с вирусом", – отметила Голубовская.

Врач напомнила о пандемии т.н."свиного" гриппа A/H1N1 2009 года, который особенно тяжело переносили молодые люди.

"У старших болезнь проходила легче в том числе за счет вероятной циркуляции у них Т-клеток памяти еще со времен 77-го года, когда была вспышка очень тяжелого гриппа H1N1. Накопится достаточное число переболевших коронавирусом, плюс вакцинация – возможно, тяжелые формы заболевания будут сдерживаться", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская отмечала, что Украине увеличивается количество "тяжелых" больных пациентовс коронавирусной инфекцией возрастом до 30 лет.

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