Голубовская: панацеи от COVID-19 нет, часто уже поздно спасать человека

На данный момент в мире не существует лекарства, которое может гарантированно излечить человека от коронавируса. В связи с этим важно как можно раньше обращаться к медикам, пока они еще могут оказать помощь пациенту.

Об этом в пятницу, 19 марта, на своей странице в Facebook заявила Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины.

"У групп риска шансы на выживание повышаются только при своевременном обращении за медицинской помощью (понимаю, с этим проблема) и своевременной оптимальной коррекции терапии. В противном случае просто бывает поздно", – написала медик.

Это касается и популярного препарата "Ивермектин", который рекомендует к применению организация Front Line Covid-19 Critical Care Alliance. Он эффективен только в случае раннего использования: чем позже применяется лекарство, тем меньше оно помогает.

"Напомню, что в нашей стране Ивермектин используется только в ветеринарной практике, однако все больше людей у нас и в мире применяют его для профилактики или лечения COVID-19", – отметила Голубовская.

В связи с этим Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что "Ивермектин" для животных сильно отличаются от препарата для людей. Первый вариант зачастую имеет высокую концентрацию и может быть токсичными для человека.

"Наконец, при назначении Ивермектина надо не забывать учитывать многочисленные лекарственные взаимодействия, для чего существует специальный сайт", – резюмировала инфекционист.

Напомним, ученые обнаружили, что противопаразитный препарат "Ивермектин" на 75% снижает риск заражения, госпитализации и смерти от коронавируса.

Скриншот. Источник: Ольга Голубовская в Facebook

Скриншот. Источник: Ольга Голубовская в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская заявила, что в Украине сформировался свой особый штамм коронавируса, который нестандартно реагирует на привычное лечение. Кроме того, она призвала ввести в стране общенациональный локдаун.

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