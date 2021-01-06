Голубовская ответила на фейк СМИ об изменениях в протокол лечения COVID-19

Врач-инфекционист Ольга Голубовская возмутилась сообщениям в СМИ о якобы исключении из протокола лечения коронавируса в Украине препарата "Тоцилизумаб".

По ее словам, журналисты не вникли в суть изменений, которые действительно внесли в документ специалисты Министерства здравоохранения (Минздрав), и дезинформировали людей. Об этом профессор, доктор медицинских наук написала в посте на Facebook.

"Не хочется портить праздничные дни, но когда же прекратится этот поток бесконечного вранья? Понятно, что никто в суть вникать не будет, за редким исключением, поэтому и манипулировать можно, как угодно", – заявила она.

Голубовская сделала важное уточнение относительно изменений в протокол лечения COVID-19

Голубовская, которая также участвовала в разработке протокола, подчеркнула, что "Тоцилизумаб" из него не убирали, как и иммуноглобулины – так требовали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также врач отметила, что обновлением протокола будут заниматься только специалисты, участвующие в лечении больных – "каждый в своей части лечебного процесса".

"А не чиновники, даже если они из "міжнародних організацій". По крайней мере, я на это надеюсь", – подытожила Голубовская.

Скриншот поста. Источник: Facebook Ольги Голубовской

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская пояснила, что препарат "Тоцилизумаб" в протоколе лечения коронавируса в Украине исключили из лечения больных с критическим течением инфекции. При этом назначать рекомендуют только "тяжелым" больным.

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