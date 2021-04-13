Голубовская объяснила возникновение тромбозов после AstraZeneca: кому можно и нельзя вакцинироваться

Тромбоз, который возникает у некоторых пациентов после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca, является необычным тяжелым осложнением. Его вызывают ложные антитела, которые влияют на тромбоциты, вызывая их слипание. Из-за этого увеличивается количество клеток в одних участках организма и уменьшается в других.

В связи с этим у человека может начаться как тромбоз, так и кровотечение. Об этом во вторник, 13 апреля, рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, ссылаясь на два опубликованных исследования.

"Синдром очень похож на хорошо известную гепарин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ), которая диагностируется и лечится аналогично развивающемуся состоянию после вакцинации – введением внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) и антикоагулянтов", – написала медик.

По мнению Голубовской, в сложившейся ситуации нужно воздержаться от вакцинации людям, моложе 30 лет. Также необходимо разработать рекомендации для населения насчет того, на что нужно обращать внимание после прививки. В частности, речь идет о болях в конечностях, животе, головной боли и головокружении.

Кроме того, инфекционист считает, что нецелесообразно вакцинировать людей, у которых есть иммунитет против COVID-19. Голубовская отметила, что прививки должны получить пациенты без иммунитета к коронавирусу, те, кто им не болел или переболел более полугода назад.

Голубовская напомнила, что после возникновения ряда таких тяжелых реакций на вакцину AstraZeneca в Норвегии и Дании приостановили использование этого препарата. В других европейских странах рекомендовали прививать этой вакциной только людей старше 55-65 лет, так как у них намного реже возникало это осложнение.

В Великобритании же советуют людям младше 30 лет использовать другой препарат. Вместе с тем в США FDA и CDC во вторник, 13 апреля, также рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за шести сообщения о тромбозах на 6,8 млн введенных доз.

Напомним, что образование тромбов в мозге после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca является редким осложнением. Обычно ему предшествуют сильные головные боли и ухудшение зрения.

Скриншот. Источник: Ольга Голубовская в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская рассказала, что клиническая картина коронавирусной болезни в Украине радикально изменилась: в последнее время тяжело заболевают им люди все более молодого возраста, а осложнения у пациентов стали непредсказуемыми.

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