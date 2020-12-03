Голубовская объяснила, почему зимой болеть коронавирусом опаснее

Растет количество не только больных, но и случаев тяжелых форм инфекции

В осенне-зимний сезон коронавирусная инфекция распространяется стремительнее. При этом болезнь также носит более сложный характер.

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, именно в этот период количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 становится все больше. Это видно и по статистике заболеваемости в Украине, рассказала она в интервью для УНН.

"Сейчас его сезон. Вирус более агрессивный. Мы получаем самые большие дозы его возбудителя. И именно из-за этого растет количество тяжелых форм", – пояснила медик.

Зимой болеть коронавирусом опаснее, – Голубовская

Она отметила, что весной и летом течение COVID-19 будет смягчаться, например, как во время прошлого летнего сезона.

"Мы надеялись, что его практически не будет или будет гораздо меньше. Этого не случилось. Но ситуация, конечно же, была не такая, как сейчас – ни по количеству заболеваний, ни по количеству тяжелых форм", – подчеркнула врач.

В этом интервью Голубовская выразила убеждение, что Украина сегодня находится в "очаге" распространения коранавирусной инфекции. Она говорит, что сегодня важно уменьшить количество больных людей всеми возможными методами. Одним из таких, который может помочь разорвать цепочку передачи вируса, считает врач, является избежание масового скопления людей.

Напомним, что врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская и сама заразилась COVID-19. Известно, что вечером 29 ноября ее госпитализировали в одну из частных клиник Киева. Медики оценили ее состояние как средней тяжести.

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