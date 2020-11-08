Голубовская объяснила, почему УЗИ выявляет COVID-19 лучше, чем рентген

Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки.

Об этом указала украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. На своей странице в Facebook она привела в пример результаты исследования, в ходе которого ученые сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки.

"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.

Врач рассказала, что УЗИ легких лучше подойдет для диагностики COVID-19, чем рентген грудной клетки

Профессор отметила, что ее коллеги ранее на кафедре широко стали применять УЗИ легких для обследования больных еще с марта, и сейчас накопили большой опыт. По ее словам, такой метод несложный, позволяет смотреть легкие в динамике, быстро и безопасно.

"Он доступный и незаменим, на мой взгляд, в условиях массового поступления больных, требующих динамического наблюдения. Его применение ограничивается только отсутствием соответствующих портативных устройств, легко переносимых в отделениях интенсивной терапии. Мы, например, таскаем целый аппарат, приобретенный университетом, по отделениям, но оно того стоит", – подчеркнула Голубовская.

Она добавила, что на рентгенах часто очаги коронавирусного воспаления "не видны". В таких случаях рентгенологи их описывают как "изменение сосудистого рисунка". Поэтому врач считает не целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания – так медики не подтвердят диагноз, а лишь потратять время на данные, на которые опираться не должны.

На рентгеновском снимке хорошо видны уже обширные участки поражения легких коронавирусом Facebook Ольги Голубовской

Голубовская добавила, что делать КТ при легком течении заболевания тоже нет особой необходимости, даже если и есть пневмония – так тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение – это не только показатели температуры, а и вся совокупность клинико-лабораторных данных.

"В общем, осваивайте УЗИ, коллеги, легких и не только. Пригодится… А вообще, любой врач может смотреть "свою" зону ответственности. Это расширяет кругозор и клиническое мышление", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что при подозрении на коронавирус пациентам в Украине должны бесплатно проводить компьютерную томографию и рентген.